Outre les olympiades nippones, ces trois nageurs viseront également "une qualification aux prochains Mondiaux en petit bassin (25 mètres), prévus au mois de décembre 2021 à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), ainsi qu'aux prochains Mondiaux en grand bassin (50 mètres), prévus en mai 2022 à Fukuoka (Japon)", a encore précisé la FAN.

La deuxième étape du circuit Mare Nostrum est prévue les 1 et 2 juin, dans la ville française de Cannes, alors que la troisième étape aura lieu les 5 et 6 du même mois à Barcelone (Espagne).

Trois nageurs algériens ont déjà arraché les minimas pour les JO de Tokyo, à savoir : Oussama Sahnoun (minima A du 50m et du 100m nage libre), Jaoued Syoud (minima B du 200m quatre nages et du 100m et 200m papillon), et Abdallah Ardjoun (minima B du 100m et du 200m dos).