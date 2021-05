La Coupe arabe des nations des moins de 17 ans (U17), prévue initialement du 1e au 17 juillet au Maroc, se jouera finalement du 29 juillet au 15 août toujours au Maroc, en raison de la pandémie du Covid-19, a annoncé jeudi la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué.

"Dans une correspondance adressée à toutes les associations membres, l'Union arabe de football association (UAFA) a informé du report de la Coupe Arabe des nations U17, initialement prévue du 1er au 17 juillet, pour la période allant du 29 juillet au 15 août 2021 au Maroc, et dans les mêmes installations qui devaient accueillir la CAN U17, mais annulée pour cause de Covid-19", a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

L'équipe nationale des U17 devait prendre part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, qui devait se jouer au Maroc du 13 au 31 mars dernier, avant d'être annulée en raison de la situation pandémique dans plusieurs pays africains liée au Covid-19 . La dernière compétition disputée par les coéquipiers de l'ailier Yanis Beghdadi (Stade de Reims/France) remonte à janvier dernier à Alger, avec le déroulement du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF).

Au cours de ce tournoi, qualificatif à la CAN-2021, l'Algérie s'était imposée face à la Libye (3-2) avant de faire match nul face à la Tunisie (1-1).