Le ministère de la Culture et des Arts annonce l’ouverture d'une deuxième session de l’opération de soutien financier aux projets culturels et cinématographiques associatifs pour le compte du deuxième semestre de l’année 2021, indique un communiqué du ministère.

Cette nouvelle session s’inscrit dans le cadre des aides financières annuelles accordées par le ministère de la Culture et des Arts aux associations et coopératives culturelles, précise le communiqué. Les associations et coopératives intéressées par ce soutien doivent soumettre leur dossier de candidature durant la période allant du 27 mai au 20 juin inclus via la plateforme numérique du ministère de la Culture et des Arts https://e-servicesculture.dz/projets-associatifs/. Les détails du dossier à fournir et des conditions d’éligibilité à cette aide financière sont également disponibles dans la plateforme.