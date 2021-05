D'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants de Boko Haram vendredi après-midi dans Diffa, la grande ville du Sud-Est du Niger, proche du Nigeria, ont indiqué les autorités locales. "Ce sont des éléments de BH (Boko Haram ) qui ont attaqué Diffa du côté de la localité de Bagara (sud de la ville) vers 15h00 et 16h00 (14h00 et 15h00 GMT).Il y a eu la réaction des Forces de défense et de sécurité (FDS) avec des tirs nourris, y compris à l'arme lourde", a déclaré à la presse un haut responsable du gouvernorat de la région de Diffa.Une source préfectorale a également confirmé cette attaque, sans expliquer les circonstances. "Nous n'avons pas encore de bilan, mais nous déplorons les mouvements de panique des populations", a expliqué ce responsable du gouvernorat, qui assure que "la situation est maîtrisée" et "le calme est revenu" dans cette ville de 200.000 habitants.