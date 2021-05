28% des salariés contaminés par le Covid-19 pensent l'avoir été dans le cadre de leur travail, selon une vaste étude de la Dares réalisée début 2021 et publiée vendredi.

Selon cette enquête, réalisée du 27 janvier au 7 mars auprès de 17.216 personnes en emploi - principalement des salariés - de 20 à 62 ans, 18% des travailleurs indiquent avoir été contaminés par le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire.

Interrogées sur l'origine de leur contamination, 28% répondent qu'elle s'est "très probablement" produite dans le cadre du travail, y compris pendant les trajets et 21% disent que "c'est possible". Les autres estiment que leur contamination n'est pas liée à leur travail (31%) ou ne le savent pas (19%). Les professions les plus touchées par le Covid-19 sont aussi celles qui tendent le plus à attribuer cette contamination à leur travail: les professions de santé et celles de la sécurité (armée, police et pompiers, mais aussi agents de gardiennage et de sécurité).

Des métiers socio-éducatifs sont également concernés: professionnels de l'action socia le et de l'orientation, professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants, enseignants.

Plus du tiers des caissiers et employés de libre service attribuent leur contamination à leur travail. C'est aussi le cas des techniciens des banques et assurance, essentiellement des chargés de clientèle qui sont pourtant nombreux (deux sur trois) à pratiquer régulièrement le télétravail mais reçoivent aussi des clients en agence. Logiquement, la contamination liée au travail est plus fréquente en cas de contacts avec d'autres personnes, y compris durant les trajets en transport.

Elle est également associée à certaines conditions de travail qui semblent rendre plus difficile le respect des gestes barrière.

Pour les salariés qui travaillent au moins une partie du temps en présentiel, la distanciation physique est le geste barrière le plus difficile à respecter.