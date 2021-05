Les intervenants au cours d’une rencontre régionale organisée jeudi à Ain M’lila (Oum El Bouaghi) relative à la culture de l’ail ont souligné "la nécessité de réduire les importations d’ail et accorder de l’importance au produit national".

Les agriculteurs ont soulevé, à cette occasion, des préoccupations et des contraintes entravant, selon eux, le développement de cette filière comme l’insuffisance du soutien financier aux agriculteurs, le problème du stockage et la commercialisation des produits et revendiqué également l’ouverture de l’exportation.