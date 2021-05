Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, présidera dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces Armées présidera ,dimanche 30 mai 2021, la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption de nombre d'exposés et de projets d'ordonnances portant sur les secteurs de la Justice, de l'Agriculture, des Ressources en eau et de la Culture, en sus d'autres décisions", précise le communiqué.