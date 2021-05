Les programmes de la majorité des partis et listes d'indépendants en lice pour les prochaines législatives insistent sur la réalisation de nouveaux établissements hospitaliers répondant au développement démographique du pays, la réforme du système de santé, et la nécessaire coordination et complémentarité entre les secteurs public et privé.

Dans ce cadre, Pr. Farida Ilimi du parti Front de libération nationale (FLN) a indiqué que le programme de sa formation politique prévoit la réalisation de nouveaux hôpitaux, des polycliniques dans les zones enclavées, la réforme du système de santé, et le développement de la complémentarité entre les secteurs public et privé.

Le FLN entend réformer le système de santé et valorisé ses personnes tous corps confondus, tout en œuvrant à doter les travailleurs du secteur de la Santé de tous les moyens, préserver la politique de gratuité des soins en tant qu'acquis au profit du citoyen.

Pour sa part, M. Djamel Maafa de la liste indépendante "Alger blanche" a fait savoir que le volet relatif à la santé dans son p rogramme électoral insiste sur la réforme du système de santé et la réalisation d'un complexe sanitaire à Alger au vu de sa population importante et son emplacement géographique. Il compte aussi, s'il parvient à décrocher un siège, à renforcer la capitale de structures de proximité et la réalisation de complexes régionaux renfermant toutes les spécialités, à l'image de ce qui se fait dans nombre de pays dotés d'un système de santé efficient.

Pour le parti Tajamoue Amel El Jazair (Taj), il est impératif de créer des pôles de santé régionaux afin de garantir une couverture globale, et relancer le principe du médecin de famille étant "un maillon important" dans la chaîne de soin, selon la candidate Dr Sourya Louz. Dr Louz a précisé que son parti compte "intégrer le système de sécurité sociale au système sanitaire, l'objectif étant d'unifier la prise en charge sanitaire du citoyen", soulignant par la même occasion sur le nécessaire maintien de la gratuité des soins au profit de catégories ciblées, tout en redéfinissant et en plafonnant les frais des soins.

S'agissant du programme du Rassemblement national démocratique (RND), M. Larbi Safi a indiqué que le parti mobilisera ses députés pour assoir la "décentralisation de la décision en confiant aux directeurs des hôpitaux la responsabilité d'amélio rer l'organisation, la qualité des soins, l'hygiène et l'accueil".

Il s'agit aussi d'officialiser et d'encadrer le travail des opérateurs privés, notamment en matière d'assurance maladie, tout en associant le citoyen en tant que partie prenante dans le processus d'évaluation et de contrôle de la qualité des soins, selon M. Safi.

De son côté, le représentant du mouvement El-Bina, Kamel Karaba a précisé que la politique du système de santé qu'adoptera le parti si ses candidats remporteraient des sièges au Parlement, reposera principalement sur "un système public fort, soutenu et complété par le secteur privé de manière cohérente et harmonieuse" ainsi que sur l'encouragement de l'investissement dans ce dernier, loin de "l'exploitation commerciale ou des pratiques monopolistiques".

Cette même formation politique a mis l'accent dans son programme sur le travail sectoriel conjoint car étant "la base d'un système national de santé efficace visant à faire réussir les programmes nationaux et régionaux", en sus de "l'encadrement" de l'industrie pharmaceutique.

Pour sa part, la candidate de la liste indépendante "El Djazair Amana", Soumaya Aloui a estimé que le programme de sa liste visait, dans son volet relatif à la santé, "la révision de la gestion et le fonctionnement des hôpitaux" qui, selon e

lle, est devenue nécessaire pour assurer une couverture sanitaire globale, soulignant la nécessité de "la contribution financière des citoyens à la gestion de l'indépendance des hôpitaux, ce qui se reflétera positivement sur l'amélioration des prestations et du statut social des médecins".

De son côté, la candidate de la liste "Ahrar Dzair", Dr. Amina Abdelouahab a plaidé pour l'encouragement de l'action de proximité, la création d'une réelle complémentarité entre les secteurs public et privé et de "véritables" avantages en vue d'encourager les médecins du service civil en fonction des besoins des wilayas, tout en assurant une répartition équitable des unités de maternité selon la densité des populations, en sus de la bonne prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et de la mobilisation des ressources matérielles et humaines nécessaires au fonctionnement des hôpitaux et à la réforme du système en adéquation avec la démographie de chaque région.

Cette liste indépendante a par ailleurs exprimé d'autres préoccupations relatives aux effets des changements climatiques et environnementaux et leur impact sur la santé des citoyens, plaidant à ce propos pour la révision de certaines lois liées à ce système, notamment les cliniques privées, et le développement des prestations en général ain si que l'adoption d'une stratégie relative au régime alimentaire sain et à l'activité physique afin de promouvoir et protéger la santé.

Entre autres préoccupations de la liste, l'intervenante a évoqué la mise en place d'une "agence nationale de gestion et d'évaluation" des différentes activités du secteur, en tirant profit des compétences nationales à l'étranger.

Le Parti de l'Alliance nationale républicain (ANR) s'est contenté d'évoquer brièvement le secteur de la santé, insistant sur "le renforcement des capacités de contrôle sur les établissements de santé publics et spécialisés et l'encouragement du secteur privé, ainsi que le soutien à la prise en charge des catégories nécessiteuses, des personnes atteintes de maladies chroniques, et des unités de maternité".