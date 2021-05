Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a salué jeudi à Alger la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune portant institution du 27 mai Journée nationale des SMA.

"Il nous plait, alors que nous célébrons la première édition de cette Journée nationale, d'exprimer notre reconnaissance et toute notre gratitude au Président de la République pour sa décision importante qui doit être gravée en lettres d'or sur les pages de la Mémoire des SMA et la Mémoire nationale, en instituant le 27 mai, coïncidant avec la mort en martyr de Mohamed Bouras, Journée nationale des SMA", a indiqué M. Hamzaoui dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie tenue à l'Opéra d'Alger à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des SMA, en présence des conseillers du président de la République et d'autres responsables d'institutions nationales.

"Cette décision que les enfants du Chahid Mohamed Bouras ont accueillis favorablement dans les quatre coins du pays, consacre la place de choix qu'occupent les SMA en tant qu'école inculquant aux jeunes générations les valeurs authentiques de nationalisme et de citoyenneté", a-t-il ajouté.

"Nous saluons cet égard exprimé par le Président Tebboune pour cette école de patriotisme authentique et nous réitérons notre serment pour que cette école maintienne sa ligne nationaliste indéfectible engagée par le Chahid Mohamed Bouras ainsi que son noble message consistant à apprendre aux jeunes générations à devenior de bons citoyens", a-t-il souligné.

Après avoir rappelé l'histoire "brillante" des SMA depuis leur création sous la direction du Chahid Mohamed Bouras, le commandant général a appelé les enfants de cette école à "préserver l'Algérie et les SMA".

Il a précisé que les SMA ont adopté parmi leurs priorités des axes majeurs durant cette période, notamment en ce qui a trait à l'implication des jeunes et au renforcement des valeurs de bénévolat et de solidarité dans leurs esprits.

Evoquant le prochain rendez-vous électoral, M. Hamzaoui a déclaré que "les Algériens attendent une date importante pour choisir leurs représentants lors des législatives du 12 juin", appelant tous les électeurs à "faire réussir cette étape majeure par la participation forte et effective à cette échéance pour élire une Assemblée populaire nationale (APN) solide reflétant la véritabl e volonté populaire dans la représentativité et la législation".

A propos de la cause palestinienne, le commandant général des SMA a déclaré: "Nous sommes toujours fiers de la position indéfectible de l'Algérie envers cette cause, plusieurs fois exprimée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que la Palestine est la mère des causes et l'Algérie demeurera aux côtés des Palestiniens dans leur lutte et combat pour libérer tous leurs territoires de l'occupant sioniste usurpateur".

"L'Algérie en appelle aux efforts de tous ses vaillants enfants pour préserver les acquis réalisés grâce aux sacrifices faits durant plusieurs décennies pour l'unité nationale, la stabilité, la sécurité et le développement global", a conclu M. Hamzaoui.