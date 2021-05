Des conventions de partenariat portant sur la préservation de la mémoire nationale ont été signés jeudi à Ain Temouchent et Tissemsilt entre les directions de wilayas des moudjahidine et ayants droit et les Scouts musulmans algériens à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des SMA.

Une convention a été signée entre la direction des moudjahidine et l’association des anciens SMA à Ain Témouchent et une autre entre la direction des moudjahidine et le commissariat de wilaya des SMA à Tissemsilt.

Ces accords, signés en présence des autorités des deux wilayas, visent à assurer la transmission du legs historique et culturel aux générations montantes par le biais de différents médias, en plus de contribuer à promouvoir et à vulgariser le message historique national et les valeurs des moudjahidine durant la glorieuse guerre de libération nationale afin que les générations montantes s'en imprègnent, selon les initiateurs.

Ils ont également pour objectifs de contribuer à la collecte de documents et d'objets pour les musées et à l'enregistrement de témoignages de moud jahidine pour l'écriture de l'histoire nationale, en plus d'accompagner les jeunes dans leurs études et travaux de recherche et d'oeuvrer à l’élaboration d'un travail commun visant à intéresser les jeunes, les encadrer et les former pour acquérir des compétences en vue de contribuer à l’édification du pays.

Un plan d’action a été élaboré dans le cadre de la convention signée à Tissemsilt portant sur la programmation de journées d’étude, de conférences et de rencontres traitant des sujets ayant trait à l’histoire du mouvement national et à la guerre de libération nationale, l’organisation de visites pédagogiques au profit des adhérents des faoudjs (sections) scouts au musée de wilaya du moudjahid et aux sites témoins de la guerre de libération nationale et d'expositions et concours.

La célébration de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens a été marquée également à Ain Temouchent par la projection d'une vidéo mettant en exergue des campagnes de volontariat et de sensibilisation menées par des faoudjs scouts dans les communs de la wilaya dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

A Tissemsilt, un recueillement à la mémoire des Chouhada a été organisé à la place des martyrs "Laagab Bergaa" au chef-lieu de wilaya. Le programme élaboré à cette occasion a donné lieu ég alement à une réception en hommage aux adhérents du commissariat de wilaya des SMA.