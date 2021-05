Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a appelé les instances et services sous tutelle (AADL, ENPI et OPGI) à s'acquitter de leurs créances auprès de SONELGAZ pour faciliter les raccordements à l'électricité et au gaz des différents nouveaux projets de logements, indique un communiqué du ministère de l'Habitat, publié sur sa page Facebook.

Les instructions du ministre ont été données lors d'une réunion de coordination tenue, jeudi, en présence du Secrétaire général du ministère, du président directeur général de la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz (SADEG), des directeurs centraux du ministère, des directeurs généraux de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) et de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) ainsi que des directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d'Hussein Dey, de Bir Mourad Rais et de Dar El Beida, précise la même source.

Lors de cette réunion, le ministre a instruit les instances et les service s sous tutelle (AADL, ENPI et OPGI) à l'effet de s'acquitter de toutes leurs créances auprès de la SADEG et d'élaborer un programme de distribution annuelle des logements et de le remettre d'avance à la SADEG pour que celle-ci puisse réaliser les travaux de raccordement.

M. Belaribi a ordonné de nommer un cadre au ministère chargé de coordonner entre les entreprises de réalisation au niveau national et la SADEG, présenter les rapports mensuels d'avancement de la cadence de réalisation et de raccordement, lever les réserves et prioriser les logements à livrer durant le deuxième et troisième semestre de cette année pour entamer l'opération d'alimentation en gaz et électricité.

Le ministre a écouté durant cette rencontre les préoccupations des entreprises de réalisation sous tutelle (AADL, ENPI, les OPGI d'Hussein Dey, Bir Mourad Rais et Dar El Beida), concernant tous les projets en cours de réalisation avec SONELGAZ. Pour sa part, le Pdg de la SADEG a affirmé que l'établissement qu'il préside est disposé à coordonner et collaborer avec les services du ministère du Commerce pour approvisionner les cités en électricité et gaz pour que "le citoyen ne soit pas tributaire pour de simples formalités administratives".

A cette occasion, le ministre et le Pdg de la SADEG ont convenu d'entamer les tra vaux d'alimentation en électricité et gaz dès la signature d'un document d'engagement par l'entreprise de réalisation aussi bien les OPGI que l'AADL et l'ENPI, le secteur étant tenu de payer toutes les créances.