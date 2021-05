Le ministère chilien des Télécommunications a annoncé mardi l'installation d'un nouveau câble sous-marin pour améliorer la connectivité entre les pays de la côte Pacifique en Amérique latine, avec des points d'amarrage au Chili, au Pérou, en Equateur et au Guatemala.

La ministre chilienne des Transports et des Télécommunications Gloria Hutt, en visite dans la région d'Arica et Parinacota, située dans le nord du pays, l'un des sites où le câble dénommé Mistral sera amarré, a déclaré que de telles initiatives "sont fondamentales pour la connectivité numérique, puisqu'elles constituent l'infrastructure de base d'internet." Elle a ajouté: "C'est pourquoi nous célébrons l'installation du câble Mistral, parce que 99% des données d'Arica seront transmises à travers celui-ci à diverses régions du pays, ce qui est essentiel à l'heure où nous traversons une pandémie, à cause de laquelle de nombreuses activités sont menées à distance".

Selon la vice-ministre des télécommunications Pamela Gidi, Mistral ou "le câble sous-marin du Pacifique sud" servira d'au toroute sous-marine reliant les communautés de la région d'Arica et Parinacota au Chili avec le reste du pays, ainsi que d'autres nations.

"Cette infrastructure contribuera à améliorer la qualité du service pour des milliers d'habitants du pays et sera fondamentale pour le développement de la 5G, un réseau qui permettra un accès de masse à la télémédecine et aux nouvelles caractéristiques de l'économie numérique 4.0", a ajouté Mme Gidi.

Le Chili disposera ainsi d'un réseau câblé de 7.300 kilomètres de long et a une capacité de 132 téraoctets par seconde, ce qui "améliorera considérablement" la connectivité de millions de personnes au Chili et en Amérique latine et préparera à "la demande croissante de connectivité future", a déclaré le ministère dans un communiqué.