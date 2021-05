Ce nouveau programme de réalisation concerne, selon la même source, plus de 40 structures, couvrant les trois paliers, est appelé, une fois concrétisé, à faire face à la demande croissance en places pédagogiques, notamment au niveau des agglomérations urbaines à forte concentration d'habitants. Les zones enclavées du nord-est, l'est et le sud de la wilaya, qui accusaient un déficit en matière de structures d'accueil des élèves du premier palier (primaire) vont également bénéficier de ce programme, de sorte à assurer aux enfants de suivre un enseignement de base et réduire, surtout, de déperdition scolaire au niveau de ces zones, a-t-on signalé. Ainsi, il est prévu de doter, d'ici deux ans, le secteur de l'Education de 21 nouveaux groupes scolaires, qui seront implantés exclusivement en zone rurale, 13 é tablissements d'enseignement du cycle moyen et 7 lycées, a précisé la même source. Huit localités vont abriter ce programme, en l'occurrence Médéa, Berrouaghia, Ouzera, Ksar-el-Boukhari, Mezghena, Beni-Slimane, Souagui et Ouamri, a-t-on indiqué, ajoutant qu'une procédure de choix de terrain pour implanter ces projets a été déjà lancée afin d'accélérer la réalisation dudit programme.