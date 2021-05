Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Chakib Rachid Kaid, a pris part, mardi, par visioconférence, aux travaux de la réunion de Haut Niveau du Comité d’Orientation du NEPAD, indique le ministère dans un communiqué.

Outre l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda économique et social de l’Afrique, cette rencontre a examiné le suivi et la réponse continentale à la pandémie du Covid-19 et a discuté des voies et moyens à même de renforcer la résilience de l’Afrique face à cette crise sanitaire, précise le communiqué.

La réunion a également arrêté les critères devant régir la désignation du nouveau Directeur Exécutif de l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD), ajoute le ministère des Affaires étrangères. Bâti sur les principes de partenariat et de leadership africain, le NEPAD, sous l’impulsion de son Comité d'Orientation, a permis à l'Afrique de s’approprier son Agenda de développement de manière significative grâce à une meilleure coopération avec ses différents partenaires.

Lancé en 2001 dans le cadre de la renaissance africaine, le NEP AD, dont l’Algérie est membre fondateur, s'est attelé à réunir les conditions nécessaires en vue d'accélérer l'intégration régionale de l'Afrique, d'éradiquer la pauvreté ainsi que de réaliser une croissance économique durable et inclusive.