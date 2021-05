Le ministère de l'Education nationale a mis en garde mardi contre les retombées pouvant découler de l'appel de certains syndicats à l'organisation de mouvements de protestation et au boycott des examens de fin d'année, lesquels risquent de "compromettre les efforts de prise en charge des préoccupations du partenaire social".

Le ministère a précisé, dans un communiqué, qu'"alors qu'il poursuit ses efforts en consécration du principe du partenariat social et en concrétisation des orientations de la haute autorité du pays, à travers l'organisation d'une série de rencontres, programmées du 17 au 29 mai, pour la prise en charge des revendications socio-professionnelles des affilés aux secteurs, il a été surpris par les appels lancés par certains syndicats à l'organisation de mouvements de protestation et au boycott de tous les travaux administratifs et des examens officiels de fin d'année".