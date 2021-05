Les titres de la presse nationale paraissant ce mercredi sont revenus dans leurs commentaires sur la "qualité" et le "contenu" du discours électoral prôné par les différents candidats, au terme de première semaine de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, marquée par "un rythme soutenu".

Sous le titre "Les candidats enclenchent le deuxième souffle", le quotidien l'Expression a relevé que la campagne électorale est marquée par un rythme soutenu, soulignant que les candidats ,"dans une dynamique sans faille, redoublent d'efforts pour convaincre les citoyens de l'importance de ce rendez-vous électorale".

Le même journal a relevé qu'"aucun incident n'est à signaler du côté des meetings qui semblent se dérouler de manière paisible et ordinaire", s'interrogeant à ce propos si "ces élections connaitront un meilleur taux de participation comparativement aux précédentes".

Horizons qui dresse un bilan d'une semaine de campagne électorale, a relevé dans son commentaire que les candidats "redoublent d'efforts sur le terrain, (sur) les différents supports médiatiques et les réseaux sociaux pour mener à bien leur opération de conviction auprès des électeurs". Dans le même commentaire, ce quotidien met en garde contre "la démagogie" et le "populisme" qui marquent le discours de certains candidats, faisant observer à cet effet que "le populisme est le plus dangereux des narcotiques, le plus puissant des opiums pour endormir et anéantir l'intelligence, la culture, la patience et l'effort conceptuel".

El Moudjahid a relevé qu'à l'entame de la deuxième semaine de campagne électorale, "des partis et des candidats ont souligné l'opportunité qu'offre ce rendez-vous pour amorcer un changement au profit du citoyen", notant que ces candidats "s'adressent au public à la recherche d'une audience à conquérir, des électeurs à convaincre en ne négligeant aucun détail".

Le même tabloïd s'est attardé dans son éditorial sur "l'atout jeunesses" des ces élections, faisant observer que "ces élections se distinguent par une implication massive des jeunes postulants à la députation". En revanche, le Jeune Indépendant a focalisé sur les jeunes candidats issus des listes des indépendants, lesquels "manquent de moyens logistiques" et "d'expérience dans la pratique politique", estimant qu'il s'agit "d'écueils ayant entravé le bon déroulement de la campagne pour ces néophytes de la politique".

La même publication a noté que "le jeu s'avère différent pour les candidats indépendants activant déjà dans des espaces structurés à l'image des membres des Organisations professionnelles et du mouvement associatif".

Le quotidien arabophone Echorouk a consacré ses pages intérieures aux déclarations des leaders des formations p litiques qui continuent d'investir le terrain pour animer des meetings populaires ou effectuer des activités de proximité, soulignant que ces chefs de parti et candidats indépendants s'évertuent à expliquer leurs programmes électoraux dans l'espoir de glaner le maximum de voix en prévision du scrutin du 12 juin prochain.

En ce sens, le tabloïd a relevé, à travers les sorties des candidats, que "la prochaine échéance électorale constitue une opportunité pour recouvrer la confiance des citoyens vis-à-vis d'une institution comme l'Assemblée populaire nationale, mais à condition de mettre fin à l'ère de la majorité parlementaire".

De son côté, le quotidien Al Khabar a considéré que le contenu du discours développé par les différents candidats est "obsolète" et "loin du débat politique et intellectuel", estimant que ce discours est plutôt basé sur "l'aspect sensationnel".

La même publication s'est i ntéressée aux affiches et slogans de certains candidats et a relevé dans le même sillage des "dépassements" dans la gestion de la campagne électorale. Le quotidien El Massa a relevé pour sa part que le souci majeur des candidats semble être la forte participation des électeurs au scrutin du 12 juin prochain afin d'apporter leur soutien et concours à la stabilité du pays et participer au développement de l'économie nationale.

Le journal a en outre consacré ses pages intérieures aux activités des candidats qui multiplient leurs descentes sur le terrain à la rencontre des citoyens pour les convaincre de la nécessité d'élire une Assemblée "forte" pour opérer le changement auxquels ils aspirent.

El-Masaa s'est également intéressée à l'ambiance qui règne au sein des permanences des partis et des candidats, faisant observer "la forte présence des jeunes candidats". Pour le quotidien Echaâb, le contenu des programmes électoraux des candidats issus des listes indépendantes est axé beaucoup plus sur la compétence et la ressource humaine afin de parvenir au changement tant souhaité, estimant que cet objectif ne peut pas se réaliser sans une forte participation aux élections.

Le journal Echaâb estime à cet effet que les jeunes candidats incarnent ll'Algérie nouvelle, notant que ces mêmes jeunes ont so uffert "d'exclusion de la vie politique pendant des décennies".