Les quotidiens paraissant à Oran ont axé, dans leurs éditions du mercredi, sur l’appel aux citoyens à une participation en force aux prochaines élections législatives afin « contrecarrer les complots ordis contre l’Algérie.

« El Djoumhouria » a consacré un dossier au rendez-vous du 12 juin prochain soulignant que les animateurs de la sixième journée de la campagne électorale étaient unanimes à mettre en exergue « la nécessité d’une forte participation au vote afin de contrecarrer les complots fomentés par plusieurs parties afin d’entraîner le pays dans la spirale de l’instabilité et de l’insécurité.

» « Les différents partis politiques et les représentants des listes indépendantes ont réaffirmé l’importance de ce scrutin considéré comme un réel virage dans la vie politique nationale pour mettre en place des institutions légitimes issues de la volonté et du choix populaires », a relevé en outre le journal.

Par ailleurs, « El Djoumhouria » a consacré cinq pages entières au déroulement de la campagne électorale et rapporté les différentes déclara tions des candidats et des responsables des partis qui ont rappelé que les prochaines législatives « constituent une opportunité pour une amélioration du climat politique, un renforcement de la démocratie participative et un changement total».

Pour sa part, « Cap Ouest » a fait état du meeting animé à Tiaret par Fatima Zohra Zerouati, président du parti TAJ, au cours duquel elle a appelé à forte participation au rendez-vous du 12 juin et souligné que ce scrutin est « une étape dans la constitution de l’Algérie nouvelle.

» « Cap Ouest » a également fait état des visites surprises des représentants de l’ANIE aux lieux des meetings pour s’assurer du respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la pandémie sanitaire du Covid-19.

De son côté, « Ouest Tribune » a évoqué, dans un éditorial intitulé « Le désir d’un changement », les activités des jeunes candidats durant cette campagne électorale, estimant que ces colistiers «investissent la scène politique avec des idées novatrices et sincères pour opérer le changement» .

« La présence de ces jeunes candidats est un signe d’un changement certain au sein de la prochaine APN sur les plans de sa composante humaine », écrit l’auteur de l’éditorial.

Enfin, le journal « Le Patriote » rapporte le déroulement de la campagne électorale, soulignant que les candidats « préfèrent les réseaux sociaux pour présenter leurs programmes électoraux et susciter l’intérêt des électeurs.» Ce titre de la presse régionale a également signalé le « peu d’engouement des candidats à ouvrir des permanences pour accueillir leurs sympathisants et les citoyens».