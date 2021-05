La majorité des quotidiens, édités dans l'Est du pays ont rapporté dans leur livraison de mercredi que les activités de proximité menées par les partis politiques et les listes indépendantes ont dominé la première semaine de la campagne électrode en prévision des législatives du 12 juin prochain.

La publication An-nasr, d’expression arabe, édité à Constantine, a consacré à cet effet un article titré : ‘’L’effort individuel et les activités de proximité dominent la première semaine de la campagne électorale’’.

Le rédacteur de l’article consacré à l’évaluation d’une semaine de campagne électorale a souligné que les candidats pour la prochaine Assemblée populaire nationale ‘’bouclent une première semaine de campagne électorale’’ et sont tous prêts à ‘’intensifier le travail de terrain pour attirer les électeurs’’ et remporter le plus grand nombre de sièges dans la prochaine APN.

Selon l'auteur de l'article, les animateurs de la campagne électorale ont été ‘’unanimes’’ à dire que celle-ci se distingue par rapport aux campagnes précédentes, en raison de ‘’ l’effort individuel que déploient les candidats, le recours au contact direct avec les électeurs à travers les activités de proximité, en plus de la présence remarquée de jeunes hommes et femmes sur les listes électorales’’.

An-nasr a également relayé l’essentiel des meetings animés par les responsables des partis politiques à travers les wilayas de l’Est du pays, dans le cadre de la campagne électorale.

De son côté, la publication ‘’L’Est Républicain’’, édité à Annaba, a consacré un espace important à la campagne électorale pour les prochaines législatives, soulignant que les partis politiques et les indépendants plaident, à travers leurs programmes présentés pour l’échéance électorale du 12 juin prochain, en faveur du soutien à la production locale et les Start-up, de l'égalité des chances, la création d’un climat encourageant les affaires et motivant les investisseurs locaux et étrangers, et le soutien au développement dans les wilayas du Sud.

De leur côté, le quotidien d’expression arabe ‘’El Raya’’, édité à Batna, et ’’Seybouse Times’’, d’expression française, édité à Annaba, ont zoomé sur ‘’l'intérêt accordé par la presse nationale à la présence remarquable des jeunes dans les listes électorales des prochaines législatives’’.

Aussi, le quotidien d’expression arabe ‘’Assarih’’, édité à A nnaba, a publié en page 2 un article sous le titre ‘’ Sixième jour de la campagne électorale : la réussite des législatives et le développement, axes essentiels des discours des animateurs de la campagne électorale’’.

Pour sa part, ‘’Le Quotidien de Constantine’’ a relayé dans son évaluation de la première semaine de la campagne électorale que ‘’ceux qui aspirent décrocher des sièges à la prochaine Assemblée populaire nationale se sont concentrés dans leurs discours sur le volet politique’’.

Pour la même publication d'autres animateurs de cette campagne électorale ont ‘’négligé’’ le volet économique considérant que ‘’les causes de la crise économique que traverse le pays sont politiques’’.