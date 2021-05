Les séances de travail bilatérales réunissant l'Education nationale et des représentants des syndicats tenues dans le cadre de la série des rencontres entamées depuis le 17 mai en cours, se sont poursuivies mardi pour débattre de la révision des statuts du secteur, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Dans le cadre de la continuité des séances de travail bilatérales réunissant la tutelle et les organisations syndicales agréées, en exécution des orientations du président de la République, "le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout poursuit, au siège de son département, les rencontres avec des représentants des syndicats afin de débattre des dispositifs et mécanismes de révision des statuts du secteur", précise la même source.

Le ministre s'est entretenu avec les représentants du Conseil national autonome des directeurs de lycées (CNADL), du syndicat national des directeurs d'écoles primaires (SNADEP) et du syndicat national autonome des conseillers de l'Education (SNACE).

La série des rencontres est consacrée à "la révision des questions à caractère socioprof essionnel, et traduit une réelle volonté de jeter les bases d'une nouvelle approche qui fait prévaloir la politique du dialogue et de la concertation dans le traitement des préoccupations, et vise également à débattre et échanger les vues au sujet des questions d'ordre pédagogique dans un climat de confiance et de respect mutuels".

Ces rencontres interviennent, comme l'a précisé auparavant le ministre du secteur, dans le cadre d'une démarche visant à consacrer "le principe du partenariat avec tous les partenaires du secteur", à travers l'organisation d'une série de rencontres collectives et bilatérales les dernières en date étant celles tenues du 29 avril au 06 mai 2021.

Il a en outre fait savoir que "le ministère est ouvert à toutes les approches et propositions qui seront présentées par les syndicats en vue de trouver les mécanismes et les modalités permettant la révision des statuts de façon à satisfaire tous les représentants des personnels du secteur".