Un accord de partenariat a été signé mercredi entre l’Entreprise nationale des industries du câble (ENICAB) et l'université Mohamed Khider de Biskra, paraphé par le directeur général de l’Enicab, Adel Derder et le recteur par intérim de l’université, Mahmoud Debabeche, visant l’ouverture de nouveaux horizons dans le domaine de l’entrepreneuriat au profit des étudiants et la valorisation des résultats de la recherche scientifique. A cette occasion, le directeur par intérim de l'université Mohamed Khider a indiqué que la signature de tels accords "renforce le rôle de la recherche scientifique à travers la coopération avec les opérateurs économiques et sociaux des secteurs public et privé, œuvre au développement national et appuie les chercheurs pour répondre aux impératifs de développement tout en ouvrant des horizons aux étudiants pour des perspectives en matière de recrutement et attirant de nouvelles ressources financières".

De son côté, le directeur général de l’ENICAB a souligné que dans le cadre de cet accord, des "porteurs de projets innovants seront encouragés à entrer dans le secteur de l'industrie du câble et des moyens leur seront accordés afin d'accomplir leurs recherches scientifiques avec la mise à leur disposition de toutes les expériences". "L’accord constituera aussi une passerelle entre le secteur industriel et l'université qui dispose d’étudiants dotés de grandes compétences scientifiques désirant accéder au monde de l’entrepreneuriat", a encore ajouté le même intervenant. La cérémonie de signature de cet accord a eu lieu en présence d’enseignants de l'université de Biskra et des cadres de l’Entreprise nationale des industries du câble qui ont salué ces initiatives. Des enseignants universitaires ont présenté des expériences de recherches pouvant se concrétiser dans le cadre de cette coopération, tandis que les responsables de l'ENICAB ont fait part de leur volonté d’œuvrer à réaliser l'incubateur industriel spécialisé dans la fabrication de câbles et l’accompagnement des initiatives pour concrétiser les résultats des recherches et assurer la formation de ceux qui souhaitent investir ce domaine et faciliter leur insertion professionnelle.