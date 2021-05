Il s’agit ainsi du lancement "avant la fin 2021" des travaux de 6.742 unités de logements, dont 3.500 de type location-vente (AADL) et 2.380 de type promotionnel aidé (nouvelle formule LPA), a précisé la même source.

A cela s’ajoute le lancement, cette année, de 100 logements de type LPA, avec la distribution de 762 aides à la construction rurale, parallèlement à la réception de 382 unités de même type, durant l’année en cours.

A noter que les services de la wilaya de Blida prévoient la réception de 20.547 logements de différentes formules, durant l'année 2021, au vu du taux important d'avancement des travaux, a affirmé la même source. La majeure partie de ces unités relève de la formule location-vente (AADL), en cours de réalisation au niveau de la ville-nouvelle de Bouinane et des deux pôles urbains de Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah, et de Sidi Serhane (Est).

Il s'agit ainsi de 10.711 logements AADL, repartis sur la ville-nouvelle de Bouinane (2.161 unités) et le nouveau pôle urbain de Sidi Serhane (4.800), outre 3.750 unités au pôle urbain de Sefsaf. A ces logements s'ajoutent, selon les services de la wilaya, 7.123 logements publics locatifs (LPL), 448 logements socio-participatifs (LSP), et 300 unités de type promotionnel aidé (LPA) dans la commune de l'Oued Djer (ouest), ainsi que 1.328 logements promotionnels publics (LPP). La wilaya de Blida a enregistré, en 2020, la distribution de 4.883 logements, dont 4.605 unités AADL, à la nouvelle ville de Bouinane, 80 LPP à Larbaa, et 198 LPL à Soumaa, selon la même source. La wilaya a bénéficié au titre des plans quinquennaux et complémentaires de 113.557 logements, dont un programme de pas moins de 57.717 unités AADL, 29.200 LPL, et 10.850 aides à la construction rurale, outre 1.984 LPP, 7.738 LSP et 3.821 LPA.