"Les membres du Conseil de sécurité ont salué l'annonce d'un cessez-le-feu à compter du 21 mai, indique un communiqué. "Le Conseil de sécurité appelle à un respect complet du cessez-le-feu", ajoute la même source. Ils "ont souligné le besoin immédiat d'assistance humanitaire à la population civile palestinienne, plus particulièrement à Ghaza, et soutenu l'appel du secrétaire général (de l'ONU Antonio Guterres) à la communauté internationale pour (...) reconstruire" l'enclave palestinienne, ajoute le texte. Ils ont enfin souligné qu'il est "urgent de rétablir le calme et réaffirmé qu'il est important de parvenir à une paix complète basée sur la conception d'une région où deux Etats démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, en paix avec des frontières sûres et reconnues".

Depuis le début des affrontements le 10 mai, au moins 248 Pal estiniens, dont 66 enfants et des combattants du Hamas, ont péri dans les frappes de l'entité sioniste.