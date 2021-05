Un gendarme nigérien a été tué et un autre est porté disparu, samedi, dans une attaque dans la région de Diffa, au sud-est du Niger, selon la société civile.

"Ce samedi 22 mai 2021, des hommes armés ont attaqué et tué un gendarme avant d'enlever un élément de la gendarmerie du poste de contrôle situé entre Maïné Soroa et Diffa", a indiqué Kaka Maman Touda, membre du mouvement de veille sécuritaire de la société civile "Urgence Diffa".

Frontalière du Nigéria et de Lac du Tchad, la région nigérienne de Diffa est confrontée à des attaques armées attribuées au groupe terroriste Boko Haram.

C'est la troisième attaque enregistrée dans cette région en moins de deux semaines.

Depuis 2017 la région de Diffa est confrontée aux attaques récurrentes de Boko Haram.

Dès les premières attaques le gouvernement nigérien a instauré un état d'urgence qui est toujours en vigueur dans cette région.