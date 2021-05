Le Général de corps d'Armée Saïd Changriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a indiqué, dimanche à Alger, que les sites et les réseaux sociaux constituent une "tribune" pour les réseaux du crime organisé, connus pour "leur rancune et leur haine" envers l'Algérie, qui a réussi à "contrer leurs attaques et mettre en échec tous leurs plans et complots menés à travers le cyberespace".

"L'Algérie a connu de nombreuses cyber-attaques qui ont ciblé des sites étatiques et d'autres appartenant à des institutions économiques vitales et stratégiques.

Ces attaques se sont intensifiées récemment avec la sortie de notre pays de sa crise et l'amorce de la phase de construction de l'Algérie nouvelle, initiée par Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale", a déclaré le Chef d'état-major de l'ANP, lors de son allocution inaugurale des travaux d'un séminaire intitulé "La Cyber-sécurité et la cyber-défense: Enjeux et défis à la lumière des nouvelles mutations multidimensionnelles", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Les sites et les réseaux sociaux ont constitué, ainsi, une tribune pour les réseaux du crime organisé, connus pour leur rancune et leur haine envers l'Etat algérien, connu par ses principes immuables, ses nobles valeurs humaines et sa Révolution de libération inégalée dans l'histoire, pour mener des campagnes subversives visant à porter préjudice à la stabilité et à semer la discorde entre les fils du même pays", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le Général de corps d'Armée a précisé que "les tentatives de manipulation, la diffusion des messages de propagande, la promotion des idées subversives par ces réseaux ont, clairement, pour objectif de servir des agendas hostiles qui sont désormais démasqués pour tous".

Il a néanmoins relevé que "grâce" à la prise de conscience des concitoyens et la "mobilisation" de toutes les institutions spécialisées en cyber-sécurité, l'Algérie a réussi à "contrer ces attaques et mettre en échec tous les plans et complots menés à travers le cyberespace".

"Je tiens également à préciser que la mission de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective, assurée par une stratégie nationale globale de cyber-sécurité, à laquelle nous devons tous adhérer, à commencer par le citoyen, qui doit prendre conscience des dangers du cyberespace et respecter rigoureusement les mesures appropriées lors de l'utilisation des moyens technologiques, en passant par les experts", a-t-il indiqué, signalant que le rôle de ces experts est de "mettre à contribution leurs expériences et leurs points de vue, pour la réussite de cette stratégie nationale".

M. Chengriha a souligné que cette responsabilité collective touche également les responsables à tous les niveaux qui doivent veiller à "s'adapter en permanence aux évolutions accélérées du cyberespace et à fournir les solutions requises, tant préventives que correctives, à même de préserver notre fonds informationnel, d'une part, et de sauvegarder les droits et la liberté de nos concitoyens, d'autre part".

A noter que ce séminaire de deux jours, organisé au Cercle national de l'Armée par le département Emploi-Préparation de l’Etat-major de l'ANP, s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement de la sécurité et la défense cybernétique au sein de l'ANP.

Cette manifestation sc ientifique s'est poursuivie par la tenue de conférences animées par des enseignants universitaires et des spécialistes civils et militaires, axées dans leur ensemble, sur le traitement des différentes approches adoptées dans ce domaine ainsi que sur l'échange de points de vue concernant les enjeux découlant des nouvelles formes de cyber-menaces, indique le communiqué du MDN.

Ont pris part à cette rencontre les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Communication, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Numérisation et des Statistiques, des Postes et Télécommunications, du Directeur général de l'Institut National des Etudes de la Stratégie Globale, précise la même source.

Le Secrétaire général par intérim du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les Chefs de départements et les Directeurs et Chefs des services Centraux, ont également pris part à ce séminaire, conclut le communiqué.