Voici les déclarations marquantes des interventions des présidents de partis en lice pour les législatives du 12 juin, au troisième jour de la campagne électorale :

- Fatima Zohra Zerouati, présidente du parti "Tajamoue Amel el-Djazair", à Médéa: "La crise que vit actuellement le pays est politique et la solution à celle-ci ne peut être que d'ordre politique".

-Djamel Benabdeslam, président du Front de l’Algérie nouvelle à partir de Maghnia (Tlemcen): "Nous devons agir en tant que citoyens responsables et honorables pour faire face aux ennemis du pays qui visent l’affaiblissement de l’Etat algérien et de ses institutions, suivant des objectifs et des agendas étrangers".

- Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina, à Sétif: "les prochaines élections législatives constituent une avancée positive vers le dénouement de la crise politique et le début du projet des réformes réclamés par le peuple et les forces politiques".

-Ahmed Laâroussi Rouibate, président du parti El Wassit Siyassi, à M'sila: "l’adhésion au processus électoral ne laissera aucune opportunité à ceux qui veul ent attenter à la stabilité du pays et contribuera à relancer son développement".

- Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal à Guelma: "la réussite de la prochaine échéance électorale constitue une pierre angulaire pour l’édification des institutions constitutionnelles de la nouvelle Algérie".

-Abdellah Djabllah, président du parti du Front pour la justice et le développement, à Skikda: "Tout développement de la société et de l'Etat s'appuie sur une réforme politique et juridique".

- Filali Ghouini, président du Mouvement El Islah à partir de Mascara:

"Notre Mouvement s'est engage devant le peuple pour défendre l'Etat et ses institutions contre tous les complots et les manœuvres qui les visent".

- Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine, à Laghouat : "La nouvelle Constitution requiert un Parlement fort et de qualité pour mettre en œuvre ses contenus".

- Djamel Benziadi, président du Parti de la liberté et la justice par intérim, à partir de Biskra : "Ce rendez-vous électoral constitue l’unique voie de changement pacifique lequel passe par la participation des citoyens aux élections pour choisir leurs représentants".

- Mohamed Daoui, secrétaire général du parti El-Karama, à Ouargla: "les élections législatives du 12 juin prochain constituent un grand défi pour le peuple algérien".

- Yazid Benaïcha, secrétaire général du Mouvement Ennahda, depuis Djelfa: "Cette échéance est la voie permettant de réaliser le changement, et les jeunes n'ont qu'à y participer massivement afin de mener à bien ce rendez-vous important qui s'inscrit dans le cadre de l'édification continue des institutions de l'Etat".

- Abderrezak Mokri, président du Mouvement de la société pour la paix, à partir de Biskra: "La résolution des problèmes liés au développement en Algérie est possible dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale après les prochaines élections législatives".

- Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du parti du Front de libération nationale, à Bouira: "Les élections sont le seul moyen qui permettra au peuple algérien d’exercer sa souveraineté et la démocratie".

- Kamel Bensalem, président du Parti le Renouveau Algérien à Oran: "Il est impératif de revoir l'intégration des jeunes et leur donner une chance et une opportunité pour accéder à des postes de responsabilité pour le changement et construire une économie forte à même de créer une valeur ajoutée".

- Abdellah Haddad, président du Front du militantisme national à Alger: "

Les législatives du 12 juin constituent l'unique opportunité pour les jeunes algériens pour participer efficacement dans le processus de l'édification et du changement".

- Tayeb Zitouni, secrétaire général du Rassemblement national démocratique, à Constantine: "La campagne électorale constitue une occasion pour renouveler l’engagement de nationalisme et d’appartenance au pays pour être au diapason des exigences de la nouvelle étape d’édification du pays qui nécessite la mobilisation de tous et le resserrement des rangs".