Le GS Pétroliers s'est incliné face au Ferroviario Maputo (Mozambique) sur le score de 73 à 86 (mi-temps : 35-47), en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), disputé samedi à Kigali (Rwanda). Les basketteurs algériens ont perdu les trois premiers quart-temps (17-22), (18-25) et (19-22), avant de s'adjuger le dernier quart (19-17). C'est la deuxième défaite des Pétroliers dans le tournoi, après celle concédée face à l'AS Douanes du Sénégal (76-94), pour le compte de la 1ere journée, disputée lundi dernier. A l'issue de cette défaite, le GSP compromet sérieusement ses chances de qualification aux quarts de finale de la BAL, avant de boucler la phase de poules face au Zamalek d'Egypte lundi (17h30, heure algérienne). Cette rencontre de la 2e journée du groupe C, prévue initialement mercredi dernier, avait été reportée "en accord avec les règles du protocole sanitaire en place dans la bulle de Kigali", avait indiqué un communiqué de la BAL. La première édition de la BAL, une nouvelle ligue professionnelle, fruit d'un partena riat historique entre la Fédération internationale (FIBA) et la Ligue nord-américaine (NBA), se dispute dans une "bulle" à Kigali avec un protocole sanitaire très strict pour les 12 équipes participantes, afin de faire face à la pandémie de Covid-19.