De leur côté, Sonia Asselah (+78 kg) et Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg) se sont contentés de l'argent, après leur défaite en finale de leurs catégories respectives, respectivement contre les Tunisiens Nihel Cheikh-Rouhouet, et Faïcel Jab-Allah.

Eliminées à un stade plus précoce, Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg), elles, se sont contentées du bronze, en remportant leurs "petites finales", respectivement contre la Nigériane Asonye Joy Olushi et l'Angolaise Joaquina Silva.

La sélection nationale porte ainsi son total à 12 médailles : 3 or, 3 argent et 6 bronze, ce qui lui permet d'occuper la troisième place au classement général des épreuves individuelles, derrière la Tunisie (5 or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc (4 or, 1 arg ent et 4 bronze). Lors des deux premières journées de compétition, disputées jeudi et vendredi, la sélection algérienne avait récolté six médailles : 1 or, 1 argent et 4 bronze.

La première médaille d'or algérienne dans cette compétition a été l'œuvre de Fethi Nourine chez les moins de 73 kilos (messieurs), après avoir dominé le Gambien Faye N'Jie en finale de sa catégorie, alors que la première médaille d'argent a été remportée par Waïl Ezzine chez les moins de 66 kilos (messieurs), après sa défaite en finale de la catégorie contre l'Egyptien Ahmed Abdelrahman. Pour ce qui est des quatre premières médailles de bronze, elles ont été l'œuvre de Yasmine Halata (-57 kg), Belkadi Amina (-63 kg), et Souad Belakehal (-70 kg) chez les dames, ainsi que Mohamed Rebahi chez les moins de 60 kg (messieurs).

Au total, 210 judokas représentant 40 pays, dont 18 algériens (neuf messieurs et neuf dames) ont pris part à cette 42e édition des Championnats d'Afrique seniors, organisée du 20 au 23 mai à Dakar.