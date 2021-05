Trois personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule touristique, survenue samedi à Tissemsilt, a-t-on appris auprés des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur la route nationale (RN 14) reliant la commune de Tissemsilt à la wilaya de Tiaret au lieu-dit "Dhaia" lorsqu’un bus de transport des voyageurs en provenance de la wilaya de Tiaret est entré en collision avec un véhicule touristique venant en sens inverse, a-t-on indiqué.

Parmi les vicitmes, une personne est morte sur place et les deux autres ont succombé à leurs blessures au service des urgences de l’établissement public hospitalier (EPH) de Tissemsilt, selon la même source.

Pour sa part, le directeur de la santé de la wilaya de Tissemsilt, El Hachemi Mahi a fait savoir qu’un des blessés touché à la colonne vertébrale (fracture) a été transféré vers le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Oran et le restant des blessés présentant, entre autres des fractures devront quitter l’hôpital dans les heures qui viennent après avo ir reçu les soins nécessaires.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.