Les participants à un séminaire international en ligne consacré à "La réalité de l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement pendant la pandémie de covid-19", organisé jeudi par la Faculté des sciences sociales de l’université Chadli Bendjedid d’El Tarf, ont indiqué que l’e-learning a constitué un moyen d’apprentissage "incontournable" en milieu universitaire durant cette période.

Dans une communication intitulée "l’université algérienne face à la pandémie de Covid-19", l’enseignante Zina Arabeche de l’université Ahmed Zabana de Relizane a déclaré que la pandémie de coronavirus a constitué une "motivation pour recourir aux méthodes d’apprentissage par le biais des TIC". Un regain d’intérêt a été observé au lendemain de cette pandémie qui a renforcé l’enseignement via des idées partagées, a-t-elle noté, déplorant le fait que "ce type d’enseignement s’effectue lentement et reste relativement limité surtout dans les régions rurales".

Cette inégalité représente, selon elle, une menace pour le fonctionnement de l’ap prentissage en ligne en cette période de crise, citant d’autres contraintes rencontrées par les internautes, notamment la faiblesse du débit internet, le manque de formation du corps universitaire et le manque d’accès aux équipements informatiques, et ce, avant de procéder à l’analyse des différents mécanismes mis en place par le ministère de tutelle afin d'assurer la continuité pédagogique en période de crise sanitaire.

Pour sa part, l’enseignante Hadjira Chikara de l’université de Boumerdès, a fait savoir dans sa communication intitulée "l’e-learning comme méthode d’apprentissage dans l’université algérienne : entre challenge et défis", que le recours aux Technologies de l’information et de la communication, via les moyens offerts, a été "inévitable afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus universitaire et garantir la promotion de la recherche scientifique, en dépit du confinement à domicile".

L’e-learning, qui semblait se généraliser comme une conséquence de l’ouverture des universités à la formation à distance, s’est imposé en période de pandémie et est devenu "l’unique option pour assurer la formation des étudiants", a-t-elle dit.

"L’Algérie a conduit une réforme de fond basée sur l’ouverture des marchés des Télécommunications et de la Poste qui s’est traduite par un meill eur accès aux réseaux d’information", a ajouté la même source, mettant l’accent sur les "défis à relever" par les établissements universitaires algériens en ce qui concerne l’e-learning, et ce, en vue de "rattraper le retard comparativement à leurs homologues".

Plusieurs autres communications ont été débattues lors de ce séminaire en ligne auquel ont pris part, selon sa présidente Oumhani Boukhari, près de 70 participants représentant des universités algériennes et quatre autres étrangères.