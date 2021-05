L’université Mohamed Seddik Benyahia de Jijel a conclu plusieurs conventions de partenariat et de coopération avec des opérateurs économiques publics et privés, visant la proposition de solutions scientifiques et pratiques dans le cadre de l’ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement d’enseignement supérieur. Dans le cadre de l’ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique, il a été procédé à la conclusion de plusieurs conventions avec des opérateurs publics et privés, en vue de proposer des "solutions scientifiques et pratiques aux différents problèmes rencontrés par ces opérateurs", a-t-on fait savoir. La convention conclue entre l’université Mohamed Seddik Benyahia, l’université industrielle et le complexe sidérurgique de Bellara d’El Milia qui commence à "donner ses fruits" figure parmi les principales conventions concrétisées, a-t-on souligné, indiquant que l’équipe partenaire est parvenue à réaliser "un système de classification des professions".

Une autre convention a été aussi signée entre l’université de Jijel et le complexe Somiphos pour l’exploitation et la transformation des phosphates de Tébessa lequel a exposé aux laboratoires de recherche de l’université de Jijel plusieurs problèmes rencontrés sur le terrain en vue d’y trouver des solutions pratiques.

Une troisième convention a été, par ailleurs, signée ce mois de mai avec le Groupe Sonatrach, a-t-on ajouté, précisant que l’université de Jijel a proposé dans ce cadre quatre (4) projets relatifs au développement de certaines techniques concernant l’activité de l’entreprise.

Il s’agit en outre d’une autre convention signée avec un bureau d’étude de statut privé donnant la possibilité aux étudiants de l’université de Jijel de bénéficier de sessions de formation leur permettant d’acquérir des compétences pratiques avant d’intégrer le monde du travail, selon la même source.

Toutes ces conventions et d’autres devant être signées dans le futur permettront davantage de fusion entre l’université et son environnement, de dresser des passerelles de coopération et trouver des solutions par le biais des laboratoires de recherches locaux sans avoir besoin à recourir aux experts étrangers, a-t-on conclu.