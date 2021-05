Une convention de coopération dans le domaine scientifique a été signée, jeudi, entre l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et le Centre de recherche en sciences pharmaceutique (CRSP) situé à Ali Mendjeli (Constantine) pour l’ouverture d’un Centre d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) au sein de cette structure dépendant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de la cérémonie de signature de la convention, le directeur général de l’INAPI, Abdelhafid Belmehdi a déclaré que la création de ce Centre d’appui à la technologie et à l’innovation a pour but principal "d’accompagner les chercheurs en sciences pharmaceutiques en mettant à leur disposition les moyens techniques et technologiques leur permettant d’échanger les expériences en la matière et la protection de leurs œuvres scientifiques à travers le certificat de brevet". Le Centre accordera également l’opportunité aux chercheurs, dans ce domaine, de bénéficier de sessions de fo rmation et de sensibilisation sur les méthodes à adopter et à suivre pour préserver leurs propriété intellectuelle du plagiat scientifique, et de se rapprocher davantage des entreprises économiques à travers la création de passerelles d’échanges de connaissances et la transformation des idées en projets industriels.

Pour sa part, le directeur du CRSP, Abdelhamid Djekoune a indiqué que l’ouverture de ce Centre d’appui à la technologie et à l’innovation constitue "un acquis pour les professeurs et les étudiants innovant dans ce domaine en leur permettant de valoriser et concrétiser leurs recherches scientifiques".

Il a souligné, en outre, qu’il s’agit d’"un espace qui mettra à la disposition de cette élite universitaire, les facilitations scientifiques et administratives nécessaires et leur permettra aussi de participer au développement économique du pays".

Cet espace d’appui à la technologie et à l’innovation du CRSP intégrera un réseau de 89 centres similaires à travers le pays et permettra aux spécialistes en la matière de développer les industries pharmaceutiques et la protection de la propriété intellectuelle et industrielle au double plan local et international, a-t-on précisé. Pour rappel, des Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) relevant de l’INAPI avaient été cré és ces dernières années dans les universités des Frères Mentouri (Constantine-1), Abdelhamid Mehri (Constantine-2) et Salah Boubnider (Constantine-3).