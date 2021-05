Les participants à cette rencontre initiée par la direction locale de la Culture et des Arts, avec la participation d’associations culturelles, des brigades spécialisées dans la protection du patrimoine culturel, de la gendarmerie, des douanes et de la sureté de wilaya, et du président de l’Assemblée populaire communale de Taghit, ont aussi recommandé l’intensification des campagnes de sensibilisation des populations sur la protection de ce legs ancestral, de par sa fragilité, et ce en utilisant toutes les technologies de la communication et de l’information. L’encouragement de toutes les initiatives allant dans le sens de la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel, par la mise en œuvre de mesures protégeant le patrimoine culturel des ef fets de la déperditions et des actes de vandalisme, en plus de l’encouragement et la facilitation des interventions des collectivités locales lorsque le patrimoine culturel matériel est menacé, surtout lors des sinistres (intempéries et inondations), sont d’autres recommandations émises par les participants.

Il est cité comme exemple le cas du ksar en voie de restauration de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar) qui a subi des dégâts à la suite d’une crue d’oued. La favorisation de l’intervention et la coopération avec les organismes nationaux spécialisés dans la protection du patrimoine culturel, à l’exemple de l’Office national de gestion des biens culturels (OGBC), avec la contribution et la coopération du secteur de la culture et des arts, les communes et les associations locales activant dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, a été aussi recommandée lors de cette tenue à la maison de la culture "Mohamed Kadi" de Bechar. La formation des jeunes et moins jeunes aux métiers de restauration des ksour et certains sites relevant du patrimoine culturel matériel a été aussi recommandée, et ce pour éviter les erreurs du passé en matière de travaux de restauration de Ksour dans la wilaya, confiés auparavant à des entreprises locales de travaux de bâtiment et dont les résultats on t été contestés, tant par les responsables du secteur de la culture et des arts, que par les élus et les citoyens. En matière de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les recommandations des participants ont porté sur la mise en place d’un groupe de travail pour faire l’inventaire des différentes expressions musicales, danses et chorégraphies traditionnelles, à savoir les genres Diwane, Houbi et Haidouss, ainsi que les différentes formes de poésies populaires locales, dans le but de leur classement au registre local du patrimoine culturel. Les participants à cette rencontre ont aussi salué les efforts en matière de protection du patrimoine culturel local, de la toute nouvelle brigade de protection du patrimoine culturel, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale à qui l’on doit la découverte récente d’un site de gravure rupestre dans la région frontalière de Béni-Ounif et au lieu dit "Talât Bahkou" dans cette même région. Ceci, en plus de la contribution de la sureté de wilaya et des douanes dans la lutte contre le trafic des objets et produits artistiques faisant partie intégrantes du patrimoine culturel matériel local. Dans la wilaya de Bechar, 550 sites et lieux relevant du patrimoine culturel matériel ont été recensés et inventoriés par les services compétents de la direction de wilaya de la Culture et des Arts, qui est en voie de mettre en place une banque de données sur l’ensemble des segments formant le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région.