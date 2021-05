Dix films d'animation seront présentés dans la compétition principale du festival d'Annecy, dans les Alpes, rendez-vous majeur du cinéma d'animation, qui se tiendra en salles et en ligne du 14 au 19 juin.

Annecy est le premier festival international de cinéma à être organisé physiquement en France depuis la réouverture des lieux culturels, et avant le grand retour de Cannes, en juillet.

Face à la situation sanitaire, le festival qui fête ses 60 ans "a dû s'adapter mais n'a pas transigé", a souligné le délégué artistique du festival, Marcel Jean, lors d'une conférence de presse: "Il y a eu un peu moins de long-métrages proposés" aux sélectionneurs, "mais la qualité était là".

Parmi les tendances de cette année de nombreux films asiatiques, de pays à forte tradition d'animation comme le Japon et la Corée du Sud mais aussi des Philippines par exemple ("Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story" d'Avid Liongoren), des long-métrages explorant les thèmes "géopolitiques", dans la lignée de "Valse avec Bachir" ou "Persépolis", et des oeuvres d'artistes solitaires, ayant mené leur projet de bout en bout, a -t-il ajouté.

Font notamment partie de la sélection un film japonais "très attendu des amateurs d'animation" selon les organisateurs, "The Deer King" de Masashi Ando (collaborateur d'Hayao Miyazaki) et Masayuki Miyaji, et "Ma famille afghane", oeuvre franco-tchèque de Michaela Pavlatova sur "l'expérience d'une occidentale installée en Afghanistan".

Le festival, qui compte 45% de réalisatrices dans la sélection, consacrera un focus à l'animation africaine, présente au marché du film et dans plusieurs catégories - mais pas parmi les 10 films de la compétition officielle, la plus prestigieuse.

Malgré la pandémie, des leçons de cinéma, "making of" et autres rendez-vous seront proposés sur place, et retransmis en ligne pour les festivaliers. Mais la plupart des invités qui feront le déplacement sont Français ou européens.