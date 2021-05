Les candidats aux législatives du 12 juin ont plaidé samedi, au 3e jour de campagne, pour la réhabilitation de l'acte politique afin d'amorcer un vrai changement à même d'impulser une véritable dynamique de développement.

La présidente du parti "Tajamoue Amel el-Djazair" (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a insisté à Médéa, sur l'impératif de "réhabiliter" l'acte politique et amorcer une "rupture totale" avec les pratiques qui ont enfoncé le pays dans la crise.

"La crise que vit actuellement le pays est politique et la solution à celle-ci ne peut être que d'ordre politique", a-t-elle dit, affirmant que le renouvellement de la composante de l'Assemblée populaire nationale (APN), "représente l'un des aspects de cette solution".

L'élection d'assemblées élues "représentatives, émanant de la volonté populaire", jouant pleinement leur rôle de "force de proposition", est l'une des "alternatives" qui s'offrent pour dépasser notre crise actuellement, a-t-elle soutenu. De son côté, le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN) Djamel Benabdeslam a appelé, depuis la ville frontalière de Maghn ia (Tlemcen), le peuple algérien à voter en "masse" pour construire des institutions "fortes" et faire face à tous les défis et menaces qui guettent le pays.

"Nous devons agir en tant que citoyens responsables et honorables pour faire face aux ennemis du pays qui visent l’affaiblissement de l’Etat algérien et de ses institutions, suivant des objectifs et des agendas étrangers", a-t-il souligné, indiquant que son parti milite pour une Algérie nouvelle, "une des revendications du Hirak populaire authentique qui visent à construire une société cohérente et des institutions fortes qui servent les intérêts du peuple algérien".

Pour sa part, le président du parti "El Wassit Siyassi", Ahmed Laaroussi Rouibate a assuré depuis M'sila que le processus électoral était la seule voie pour l'édification d'un l'Etat de droit, relevant que l'adhésion à ce processus permettra de faire avorter toute possibilité à ceux qui veulent attenter à la stabilité du pays.

Il a ajouté que sa formation politique participait à ce scrutin en incorporant dans ses listes 90% de jeunes universitaires et diplômés ayant pour objectif d'oeuvrer pour la défense des intérêts du pays, dans le cadre d'une République fondée sur des valeurs musulmane, amazigh et arabe.

Appels à un vote "massif"

Pour sa part, le présid ent du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé vendredi depuis Constantine les militants et sympathisants de son parti et à travers eux les citoyens à aller en masse aux urnes le jour du scrutin.

Il a appelé à la préservation du référent religieux national, "rempart et pilier de l'édification d'un Etat fort", mettant en avant le rôle important de l'Association des Oulémas musulmans algériens ainsi que les sacrifices consentis par ses membres pour l'indépendance de l'Algérie.

De son côté, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) par intérim, Djamel Benziadi, a plaidé vendredi à Batna en faveur du "changement à travers les urnes". Ce responsable politique a estimé que ce rendez-vous électoral constituait "l’unique voie de changement pacifique lequel passe par la participation des citoyens aux élections pour choisir leurs représentants".

Dans ce contexte, M. Benziadi a appelé à une participation "massive" aux législatives du 12 juin prochain de manière à "contrecarrer les fraudeurs ainsi que les corrompus qui ont échoué à atteindre leurs objectifs".

Pour sa part, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha a affirmé vendredi à Djelfa que sa composition politique était en faveur d'une "forte" participation aux élections.

M. Benaïcha a précisé que "cet te échéance est la voie permettant de réaliser le changement, et les jeunes n'ont qu'à y participer massivement afin de mener à bien ce rendez-vous important qui s'inscrit dans le cadre de l'édification continue des institutions de l'Etat". "A travers notre participation à ce rendez-vous électoral, nous aspirons à semer l'espoir au milieu des jeunes et les inciter à voter en faveur des députés compétents et capables d'assumer leurs missions législatives, de même que nous nous attelons à restituer la confiance perdue", a-t-il souligné.

Enfin, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri a appelé vendredi à El-Oued à l'impératif d'améliorer le climat d'investissement au profit des entreprises économiques privées, pour leur permettre d'être un élément de croissance important dans le plan de relance économique.

M. Mokri a précisé que l'amélioration du climat d'investissement et des affaires serait "incontournable", eu égard aux défis auxquels fait face le système économique en Algérie suite à la chute des cours du pétrole.