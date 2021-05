La plupart des journaux paraissant samedi dans l'Est du pays ont consacré plusieurs pages pour relayer les meetings et rassemblements de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, mettant l'accent notamment sur "l'émergence de nouveaux visages de la politique".

Le quotidien public d'expression arabe En-nasr a ainsi mis en exergue à la Une "l'émergence de nouveaux visages dans la campagne électorale", relevant que celle-ci a mis en avant de nouveaux visages que les citoyens découvrent à travers l'affichage des premières listes de candidats.

L'article abonde dans le même sens et détaille que des jeunes femmes et hommes ont fait leur apparition sur la scène politique, en tête aussi bien des listes indépendantes que celles de partis politiques, soulignant en outre "l'éclipse pour la première fois des têtes qui revenaient à chaque échéance électorale".

Le même quotidien a abordé, également, "le travail de proximité dominant le premier jour de la campagne électorale à Constantine", relevant l'organisation de sorties sur le terrain en ce début de campagne électorale.

Le même article fait état aussi de "réseaux sociaux pris d'assaut par la majorité des listes en lice" qui y publient des photos et des informations sur leurs candidats.

Le quotidien En-nasr a consacré, dans le même sillage, dans ses pages 4, 5 et 6 de l'édition de samedi pour répercuter les meetings de la campagne électorale, tenus jeudi et vendredi derniers dans les wilayas de l'Est du pays en particulier, animés par les responsables de plusieurs partis politiques, tels que le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, depuis Bordj Bou Arreridj, Sétif et Oum El Bouaghi et le Président du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, depuis Constantine.

Les échos de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain ont également été relayés par le quotidien d'expression française "Seybouse Times", édité à Annaba.

Cette publication a rapporté "l'appel à une participation massive aux élections pour le changement", relevant que "les animateurs de la première journée de la campagne électorale ont exhorté les citoyens à voter massivement pour contribuer au succès du scrutin et consacrer le changement souhaité qui préserverait la stabilité et l'unité nationale".

Le journal a également relayé les déclarations les plus importantes de certains responsables de partis politiques au premier jour de la campagne électorale.

De son côté, le quotidien d'expression française "L'Est Républicain", édité à Annaba, a mis en exergue le lancement de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain, indiquant en page 3, que les partis politiques participant à ce rendez-vous électoral ont entamé "la bataille électorale", et publié l'agenda du troisième jour de la campagne électorale.