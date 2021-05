Microsporum canis, Malassezia... derrière ces noms savants se cachent des champignons microscopiques qui "fleurissent" sur notre peau dès qu'il fait chaud. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que ces intrus sont capables de survivre plusieurs mois en atmosphère chaude et humide, milieu que nous fréquentons davantage l'été. Les endroits les plus exposés sont ceux où nos pieds frottent le sol : tremplin ou bord de piscine, sortie de douche... L'été est également la saison où les enfants nous font craquer pour garder ce petit chat abandonné ou ce petit lapin qu'on a failli écraser... Or, ces animaux peuvent eux aussi être porteurs d'un champignon sans que cela soit apparent. Avant d'en adopter un, consultez systématiquement un vétérinaire afin de pouvoir le traiter s'il est contaminé par un champignon.

Enfin, nous nous contaminons plus facilement l'été car nous transpirons davantage, ce qui ramollit la couche cornée de pieds et la rend plus perméable. Heureusement, il est possible de se protéger. On vous dit comment...

1. Séchez-vous entre les doigts de pied

Entre les orteils, la peau doit être aussi propre qu'entre les doigts de la main. Se laver tous les jours les pieds à l'eau et au savon est une évidence mais nous négligeons parfois le séchage. Il doit pourtant être soigneux, surtout entre les troisième et quatrième orteils. Ces espaces sont les plus fermés, donc les plus sujets à la macération.

2. Prévenez les macérations

Les personnes qui portent des chaussures de sécurité, les profs de gym et tous ceux qui sont souvent en chaussures de sport sont les plus exposés. Nous sommes donc nombreux à être concernés. Dans ces chaussures, le port de chaussettes en coton, qui absorbent mieux l'humidité, est préférable. Il est bien évidemment conseillé de changer de chaussettes ou de collant tous les jours.

Évitez de porter 2 jours de suite les mêmes chaussures.

Désinfectez les chaussures au bicarbonate ou en pulvérisant un spray antifongique

Et utilisez un déo pour les pieds si vous transpirez beaucoup.

3. Evitez de marcher pieds nus

Autres sportifs exposés aux risques de mycoses : ceux qui pratiquent des activités pieds nus (judo, piscine...). Plus généralement, il vaut mieux éviter d'être déchaussé sur les sols publics des piscines, saunas, hammams et autres salles de sports. Si vous êtes sujette aux mycoses chaque été, portez des chaussons de piscine pour vous baigner. Et ne négligez pas les pédiluves (ces bacs destinés au lavage des pieds dans les piscines), qui contiennent un désinfectant et qui vous éviteront aussi les désagréments d'un panaris.

Mettez des tongs jusqu'au bord de l'eau et ne les prêtez pas.

Ne partagez pas votre serviette de toilette.

Chez vous, supprimez les tapis de sol dans la salle de bains.

Lavez régulièrement les carrelages, la douche et la baignoire avec de l'eau mélangée à de la javel.

Mycoses des pieds : quels sont les premiers signes ?

Une infection à champignon ne guérit jamais spontanément et finit par se transmettre à l'entourage. En outre, plus on attend, plus on risque une surinfection. Surveillez régulièrement vos pieds, plus particulièrement l'espace entre vos orteils. Faites attention à tout changement de couleur ou d'aspect de la peau. Consultez si vous ressentez des démangeaisons ou si vous remarquez des boutons inexpliqués : le traitement de ces mycoses repose sur des médicaments antifongiques locaux dont la forme (poudre, crème...) varie selon la localisation des lésions.

Les signes à surveiller

Une lésion rouge qui guérit par le milieu et s'agrandit vers l'extérieur : c'est un herpès circiné (rien à voir avec l'herpès). Il est transmis par les poils des animaux (chien, chat...). Son traitement : crème antifongique, quatre semaines. En prévention, pulvérisez un produits spécial sur les canapés qu'affectionne votre animal.

Des fissures entre les orteils qui démangent et font des squames blanches : c'est ce qu'on appelle un pied d'athlète, car cela arrive souvent à ceux qui restent en chaussures de sport. Cette mycose est transmise par une personne ou un lieu contaminé. Son traitement : une crème antifongique durant sept jours.

Des taches en peau de léopard qui se détachent sur l'épiderme : c'est un pityriasis versicolor. Due à une levure, cette mycose est fréquente mais pas contagieuse. Son traitement : appliquer sous la douche un gel moussant antifongique et recommencer trois semaines plus tard.