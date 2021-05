Dans ce cadre, une délégation de la fédération algérienne de football (FAF), composée notamment du sélectionneur national A' Madjid Bougherra, effectuera une visite d'inspection au nouveau stade d'Oran, le mardi 25 mai, précise la même source.

Lors de cette visite d'inspection, il sera question de trancher sur la possibilité de jouer ou non dans cette nouvelle infrastructure, dotée d'une capacité d'accueil de 40.000 places et dont la pelouse hybride a été réceptionnée en décembre dernier.

Dans le cas contraire, la rencontre aura lieu au stade Mustapha-Tchaker de Blida ou au stade olympique du 5-juillet.

Cette rencontre de préparation viendra boucler le premier stage des joueurs locaux, sous la houlette Madjid Bougherra, prévu du 13 au 17 juin.

Ce premier stage des locaux verra ain si la présence de joueurs évoluant en Ligue 1 professionnelle, suivis pendant une année par l'ancien capitaine des "Verts", qui assisté à plusieurs matchs de championnat, pour dégager une liste élargie.

A la Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, ainsi qu'avec les vainqueurs de Liban - Djibouti et Libye - Soudan.

Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera quatorze équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à élimination directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.

En vue de cette compétition arabe, l'équipe nationale des locaux, devrait être renforcée par des éléments évoluant en Tunisie et aux pays du Golfe.

Bougherra (38 ans), désigné à la tête de la sélection en juin 2020, avait entamé sa carrière d'entraîneur en 2017 sur le banc de l'équipe réserve d'Al-Duhaïl (Qatar), avec lequel il avait remporté le titre de championnat à deux reprises.

Sa dernière expérience remonte à 2019-2020 avec l'équipe première d'Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats arabes unis), avant d'être limogé en février 2020.