Le maire de Moscou s'est montré catastrophé par la lenteur de la vaccination contre le Covid-19 dans la capitale russe, ses administrés, malgré la mortalité, refusant le vaccin pourtant abondamment disponible.

"Les gens continuent de tomber malades, les gens continuent de mourir et ils ne veulent pas se faire vacciner", s'est exclamé Sergueï Sobianine, dans une rencontre avec des Moscovites la semaine dernière dont une vidéo a été diffusée vendredi sur son site.

"C'est désolant, car ça fait presque six mois qu'il n'y a plus de restriction à la vaccination", a-t-il rappelé, Moscou ayant lancé sa campagne avec le vaccin Spoutnik-V en décembre pour l'élargir très rapidement à l'ensemble de la population.

Des centres de vaccination ont été ouverts partout en ville, jusque dans les centres commerciaux et parcs.

Mais seuls 1,3 million de Moscovites sont allés se faire immuniser, soit 10% de la population officielle.

Presque partout en Russie, la campagne patine avec 25 millions d'injections effectuées, selon le site Gogov qui, en l'absence de données nationales quotidiennes, compile une multitude de sources offic ielles et médiatiques pour calculer l'avancée de la vaccination dans ce pays de plus de 146 millions d'habitants.

Selon lui, seuls 10,4 millions de Russes ont reçu les deux injections nécessaires.

Le président Vladimir Poutine est monté au créneau ces dernières semaines pour convaincre les Russes d'aller se faire vacciner au plus vite pour atteindre l'immunité collective à l'automne 2021.

Mais selon un sondage de l'institut Levada réalisé en avril, 62% des personnes interrogées ne comptent pas se faire vacciner, sur fond de méfiance ancrée dans la population à l'égard des autorités.

La Russie est pourtant l'un des pays les plus touchés par la pandémie.

Selon l'agence des statistiques Rosstat, environ 250.000 morts lui étaient liés à fin mars soit plus du double du bilan reconnu à ce jour par le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne.

Avec le début de l'année, et après la vague meurtrière de l'automne-hiver 2020, les infections étaient reparties à la baisse.

Mais les autorités s'inquiètent d'une troisième vague qui semble se dessiner, les contaminations repartant à la hausse ces dernières semaines, notamment à Moscou.

"La situation avec l'infection due au nouveau coronavirus reste tendue", a relevé vendredi encore le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko.