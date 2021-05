Dans cette pièce ensoleillée d'une maison de retraite de Hartbeesfontein, petite ville à 200 km au sud-ouest de Johannesburg, Douw Chamberlain vient de recevoir sa première dose de Pfizer.

Un souci en moins pour cet homme de 62 ans qui s'occupe de ses vieux parents vaccinés le même jour à ses côtés.

Pays africain officiellement le plus touché par la pandémie avec plus de 1,6 million de contaminations dont 55.340 décès, l'Afrique du Sud n'a pour l'instant vacciné qu'1% de sa population, au cours d'une première phase ciblant les personnels de santé, plusieurs fois suspendue. Alors qu'émergent les premiers signes d'une troisième vague, le pays prévoit de vacciner 16,6 millions de personnes dans les six prochains mois, dont cinq millions de plus de 60 ans d'ici fin juin. A la traîne dans la course mondiale à l'acquisition des précieux vaccins, le gouvernement affirme avoir acheté assez de doses pour au moins 45 des quelque 59 millions de Sud-Africains. Entre la dernière semaine d'avril et la première de mai, les contaminations ont augmenté de 46%. La mortalité a, elle aussi, enflé de plus de 18%, selon le ministère de la Santé.