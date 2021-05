Une quantité de 2,217 kg de kif traité, a été saisie à Tizi-Ouzou, par les services de sécurité, durant les quatre premiers mois de l’année en cours, a indiqué, vendredi dans un communiqué, la sûreté de wilaya.

"Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits stupéfiants, les services de la sûreté de wilaya, ont traité durant les quatre premiers mois de l’année en cours, 137 affaires liées à la détention et au trafic de drogues et procédé à la saisie de 2,217 kg de Kif traité", a-t-on précisé de même source.

Durant la même période quelque 1004 comprimés psychotropes, ont été également saisis par les mêmes services qui ont interpellé 100 individus impliqués dans ces affaires, a-t-on ajouté. Présentés devant les instances judiciaires compétentes, pour le chef d’inculpation de "détention de drogue et psychotropes à des fins de commercialisation", 42 des mis en cause dans ces affaires ont été mis en détention préventive, 7 placés sous contrôle judiciaire, 47 cités à comparaître et 4 ont bénéficié de la liberté provisoire, selon le même commun iqué.

La sûreté de wilaya a indiqué, en outre, que 19 individus qui faisait objet de recherche par les instances judiciaires, en vertu de mandats d’arrêts, "pour leur implication dans des affaires de vol et de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation, dont un individu qui a cumulé à lui seul, 06 mandats d’arrêt", ont été interpellés durant la même période.