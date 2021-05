Les services de la sûreté de wilaya d'El Tarf sont parvenus à démanteler un réseau spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par voie maritime, a-t-on appris, vendredi, auprès du chargé de communication de ce corps de sécurité. Exploitant une Information faisant état de l'existence d'un réseau spécialisé dans les tentatives d'immigration clandestine via les plages d'El Tarf, moyennant des sommes d'argent conséquentes, les services de la police ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier quatre (4) suspects, a indiqué le lieutenant Oussama Abdelaziz. Selon la même source, les quatre mis en cause ont été arrêtés en plus de quatre (4) candidats à l'immigration clandestine.

La même source a, en outre, fait savoir que d'importants équipements utilisés en prévision de ce voyage clandestin (embarcation artisanale, GPS, gilets de sauvetage, bidons remplis de carburant) ont été récupérés en sus de moyens de communication.

Poursuivis pour planification de traversées clandestines par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d'El Kala, les quatre mis en cause, originaires de cette daïra côtière, ont été condamnés à un an de prison ferme dans le cadre de la comparution immédiate, a souligné la même source. Les candidats à l'immigration clandestine par voie maritime, issus de différentes wilayas de l'Est du pays, ont fait l’objet de citations directes à comparaitre, a indiqué le lieutenant Abdelaziz, rappelant que près d'une quarantaine de réseaux spécialisés dans l'immigration clandestine à destination de la Sardaigne par voie maritime ont été démantelés durant l'année écoulée au niveau de la wilaya d'El Tarf.