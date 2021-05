Dix individus, dont 5 recherchés par la justice, ont été arrêtés par les services de sécurité de Aïn Defla, lors d'une opération inopinée de lutte contre la criminalité à Khémis Miliana, a-t-on appris, vendredi, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Ciblant les endroits réputés être le fief de la criminalité dans la commune de Khémis Miliana, cette opération, lancée jeudi en soirée (de 20 h à minuit), s’est soldée par l’arrestation de dix individus, dont cinq recherchés par la justice pour leur implication dans divers crimes, a-t-on fait savoir.

Deux (2) individus en possession d’armes blanches prohibées et trois (3) autres en possession de kif traité ont été, également, arrêtés lors de la même opération, a-t-on indiqué de même source. Les procédures réglementaires ont été prises à l’encontre des mis en cause, dans l’attente de leur présentation devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on précisé. S’inscrivant dans le cadre du plan sécuritaire mis en place par la sûreté de wilaya, ces opérations visent à assurer la quiétude aux citoyens et à lutter contre la criminalité en milieu urbain, a-t-on souligné de même source.