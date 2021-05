Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu, jeudi, l'ambassadeur de l'Etat de Koweït en Algérie, Mohamed Echabou, avec lequel il a abordé les voies et moyens, à même de relancer la coopération entre l'Algérie et le Koweït dans le secteur des micro-entreprises, à travers l'échange des expériences des deux pays et l'examen des voies, à même de les encourager et de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a affirmé lors de cette réunion qui s'est déroulée au siège du ministère, " l'attachement de son secteur à accompagner les jeunes algériens, en vue de s'ouvrir sur les marchés extérieurs et réaliser des partenariats avec les jeunes koweïtiens, en vue d'une exploitation idoine des opportunités d'affaires présentes dans l'économie des deux pays, lit-on dans le communiqué.

A son tour, l'ambassadeur koweïtien a fait part de "son grand intérêt" pour cette coopération, étant donné que les relations " solides" entre les deux pays doivent s'étendre aux différents domaines, notamment ceux relatif s aux jeunes.

En dernier, les deux parties ont convenu de tenir des séances de travail conjointes, en vue de hisser le niveau de la coopération bilatérale à la hauteur des aspirations des deux pays dans le domaine des micro-entreprises.