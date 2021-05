La Chine a envoyé en orbite un nouveau satellite d'observation maritime depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays asiatique, rapporte mercredi l'agence de presse Chine Nouvelle.

Une fusée Longue Marche-4B transportant le satellite Haiyang-2D (HY-2D) a décollé à 12h03 (heure de Pékin), a-t-on précisé de même source.

Le HY-2D formera une constellation avec les satellites HY-2B et HY-2C en vue de former un système d'observation dynamique de l'environnement océanique à haute fréquence et à moyenne et grande échelle, par tous les temps et 24 heures sur 24.

La constellation apportera un soutien à l'alerte précoce et à la prévision des catastrophes maritimes, au développement et à l'utilisation durables des ressources océaniques, à la réponse efficace au changement climatique mondial ainsi qu'à la recherche océanographique. Avril dernier, la Chine avait lancé le premier module de sa station spatiale baptisée "CSS".