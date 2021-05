Une antenne régionale de l’Est relevant de l’Agence nationale des déchets (AND) a été ouverte mardi après-midi dans la wilaya de Constantine.

L’ouverture de cette nouvelle infrastructure dédiée au renforcement des recherches et des efforts nationaux en matière de gestion, traitement et valorisation des déchets à travers 14 wilayas de l’Est du pays a eu lieu en présence du directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

Il a indiqué, à cette occasion, que la création d’antennes régionales de l’AND intervient conformément aux instructions du ministère de l’Environnement pour "s’ouvrir sur le territoire national".

L’ouverture de l’antenne régionale Est de l’AND s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de déploiement engagé par cet organisme considéré comme "l’outil" de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des déchets, a souligné le même responsable qui a insisté sur l’importance de la communication et la sensibilisation pour la concrétisation des objectifs tracés en la matière.

Les antennes régionales de l’AND auront pour missions de "renforcer d’avantage les liens avec les différents acteurs dont les collectivités locales notamment et d’assurer l’accompagnement nécessaire à la réussite de la politique nationale de gestion des déchets", a expliqué M.

Ouamane, réitérant l’engagement du ministère de tutelle à mettre à niveau la gestion des déchets à travers les outils de gestion, de planification et de financement notamment. A ce titre le directeur général de l’AND qui a déclaré que l’antenne régionale Ouest était déjà opérationnelle à Oran, a annoncé l’ouverture "à partir de la semaine prochaine" de structures similaires à Bordj Bou Arreridj pour une partie de la région Centre du pays, à Ghardaïa pour la région Nord-sud, puis à Tamanrasset pour le Grand sud du pays avec l’éventualité de créer des bureaux de wilaya de l’AND là où le besoin sera exprimé.

Les antennes régionales de l’AND contribueront aussi à l’accompagnement des jeunes porteurs de projet en les encourageant à s’inscrire dans les métiers de gestion des déchets considérés comme un gisement pour l’emploi durable, a ajouté la même source, précisant que l’AND, à travers ses antennes régionales, œuvrera à "convaincre les investisseurs à adhérer au schéma national de gestion des déchets".

A ce titre le directeur général de l’AND a annoncé la mise en œuvre "dans un avenir proche" des objectifs fixés par rapport à la récupération et la valorisation des déchets.