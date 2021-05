Une cérémonie de clôture de la deuxième édition du concours de Tadjwid et de récitation du Coran destiné à la catégorie de moins de 15 ans, a été organisée mardi soir à la radio régionale d’Oran. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté des cadres de la direction des affaires religieuses et des wakfs, des imams et des invités, neuf lauréats de ce concours ont été récompensés par des prix en sommes d'argent et des cadeaux.

L'assistance constituée egalement de membres de familles des lauréats et lauréates a eu droit à des récitations de versets du Coran et d'invocations religieuses (douaa).

A noter que ce concours est organisé depuis le début du mois de Ramadan par la radio régionale d’Oran en coordination avec la direction des affaires religieuses et des wakfs. Les participants filles et garçons ont été contactés les vendredis après-midi du mois sacré par la radio pour réciter par téléphone devant un jury désigné afin de sélectionner trois gagnants à chaque émission.

Un membre du jury, cheikh Youcef Nourine a souligné que plusieurs concurrents ont participé à ce concours dont certains ont montré un haut niveau dans les règles de Tadjwid et de la récitation du Coran.

Le mois du Ramadhan a été marqué cette année par l’organisation de plusieurs concours de récitation et tadjwid du Coran dont la 7e édition du concours "Le récitant d’El Bahia" et la 3e édition du concours électronique de tadjwid du Coran.

Lors de la célébration de la nuit du destin "Leilat El Qadr" à la mosquée pôle "Abdelhamid Benbadis " d’Oran, des prix en montants d'argent ont été remis à 40 lauréats des différents concours, soit un total de 6 millions DA.