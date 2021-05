L'Arabie saoudite a convoqué mardi l'ambassadeur du Liban à Riyad pour protester contre les déclarations "scandaleuses" du ministre libanais des Affaires étrangères Charbel Wehbé, a rapporté l'agence de presse saoudienne (SPA). Le ministère saoudien des Affaires étrangères a remis une lettre de protestation officielle au diplomate libanais pour exprimer sa ferme condamnation et sa dénonciation des "insultes honteuses" contenues dans les déclarations de M. Wehbé à l'égard du royaume, de son peuple et des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a indiqué la SPA.

Lundi, lors d'un débat télévisé, M. Wehbé avait laissé entendre que les Etats du Golfe étaient derrière la montée du groupe terroriste Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a affirmé que ces déclarations étaient incompatibles avec les normes diplomatiques et les relations historiques entre l'Arabie saoudite et le Liban. Par ailleurs, le secrétaire général du CCG, Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, a également rejeté les remarques de M. Wehbé, tout en exigean t des excuses officielles de sa part auprès des Etats membres et des populations qui composent le CCG.