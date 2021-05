Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, a appelé les Algériens à faire preuve d’extrême vigilance et d’un sens patriotique élevé, et à veiller à la préservation de l’unité territoriale et populaire nationale, à l’aune des conséquences qu’imposent les évènements actuels sur les plans régional et international, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Notre pays traverse aujourd’hui une phase cruciale de son histoire contemporaine, induite par les évènements enregistrées aux plans régional et international, ce qui exige de la part des enfants libres de l’Algérie, dévoués et fidèles à l’Etat national fédérateur, instauré par la glorieuse révolution de libération et dont les repères ont été tracés par la proclamation du 1er Novembre, une veille sans faille, un sens du patriotisme plus élevé et de veiller à la préservation de l’unité nationale, territoriale et populaire, à laquelle nous devons tous nous attacher, en l’estimant, en notre âme et conscience, à sa juste valeur, et en la défendant farouchement", a précisé le général de Corps d'Armée, lors d'une visite de travail et d'inspection entamée mercredi à la 2ème région militaire à Oran. Il a indiqué avoir saisi cette occasion pour "mettre en garde les aventuriers, quel que soit leur obédience ou leur courant idéologique, contre toute tentative de porter atteinte à l’unité nationale".

"Nous leur rappelons qu’au sein de l'ANP, nous ferons face, avec fermeté et vigueur, à quiconque songe à mettre en péril les constantes de la Nation et nous œuvrerons, sans relâche, à mettre à nu leurs abjects desseins devant l’opinion publique nationale et internationale, car nous sommes fermement convaincus que l’unité nationale est le phare qui éclaire notre voie et qui renforce notre volonté dans les crises et l’adversité, et qui est aussi le garant de l’édification d’une Algérie nouvelle, forte, unie, développée, fidèle aux valeurs et nobles idéaux de nos vaillants aïeux, et apte à affirmer sa présence dans un monde, plein de défis et impitoyable à l’égard des plus faibles", a ajouté M. Chanegriha, dont la visite s'inscrit dans le cadre des visites d’inspection périodique aux différentes régions militaires.

Le général de Corps d'Armée, qui a tenu une réunion d’orientation avec les cadres et personnels de la Région, a invité les participants à s e remémorer les évènements tragiques du 8 mai 1945, "qui étaient une étape cruciale qui a impacté le cours des évènements".

"Dans ce contexte précisément, je voudrais que nous nous remémorions un évènement national éternel, à savoir les massacres du 8 mai 1945, dont nous avons célébré cette année le 76ème anniversaire, un évènement que Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale, a institué l’année passée Journée nationale de la Mémoire", a-t-il dit.

Il est évident que cette journée mémorable a été "une étape cruciale de par l’impact qu’elle a eu sur le cours des évènements"? a-t-il souligné, rappelant que "la première étincelle de la glorieuse révolution de libération a été un des résultats de ce terrible génocide colonial, qui a dévoilé la haine viscérale que la France colonialiste vouait au peuple algérien et qui a fait plus de 45.000 martyrs".

²A l’issue de la rencontre, le Général de Corps d’Armée a écouté les interventions des cadres et personnels de la Région "qui ont affiché leur engagement immuable à relever tous les défis pour la défense de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi que pour la sauvegarde de la souveraineté nationale".

Auparavant et après la cérémonie d’accueil au sein de la région, le Général de Cor ps d’Armée Saïd Chanegriha, accompagné du Général-major Djamel Hadj-Laaroussi, Commandant de la 2ème région militaire, a observé une minute de recueillement à la mémoire de feu Moudjahid Boudjenane Ahmed dit Si Abbes, à l’entrée du siège de Commandement de la Région qui porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha sur son âme et celle des vaillants Chouhada.