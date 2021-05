Des détachements et des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené, durant la période du 11 au 18 mai, plusieurs opérations dans le cadre de la lutter contre le terrorisme, la criminalité, la contrebande et l'émigration clandestine, témoignant de "l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", indique un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi.

Ainsi, "dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, le 6 mai 2021 à Djebel Echaoun, commune de Derag, wilaya de Médéa, ayant permis l'élimination d'un (1) terroriste et la récupération d'un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, l'opération d'identification à permis d'établir qu'il s'agit du criminel Boursas Okba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays, des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, deux (2) narcotrafiquants et saisi 8 quintaux et 56,41 kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc," alors que des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté, dix-neuf (19) autres narcotrafiquants et saisi 24.487 comprimés psychotropes dans diverses opérations menées dans les autres Régions militaires".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In Amenas, 147 individus et saisi 18 véhicules, 165 groupes électrogènes, 151 marteaux piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 920 sacs de mélange d'or brut et de pierres", tandis que "trois (3) autres individus ont été arrêtés et 18 fusils de chasse ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tébessa et Batna".

De même, les Garde-frontières "ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 14.699 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar", ajoute le bilan. Dans un autre con texte, les Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 97 individus, dont quatre (4) émigrants de nationalité marocaine, qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Chlef, Alger et El-Tarf, alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naâma, Tlemcen et Béchar", conclut la même source.