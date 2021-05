Les ventes européennes de voitures ont rebondi en avril tout en restant à un niveau bas, selon les chiffres publiés mercredi par les constructeurs.

Avec 862.226 voitures particulières vendues dans l'Union européenne, l'industrie automobile progresse de 219% par rapport au catastrophique mois d'avril 2020 et ses 271.000 ventes, entre mesures de confinement et fermetures des concessions.

Mais les ventes restent encore frappées par la crise, loin des 1,14 million de véhicules vendus en avril 2019, avant la pandémie, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

En avril 2021, plusieurs pays ont affiché des taux de croissance à quatre chiffres par rapport au mois d'avril 2020, comme l'Italie (+3.276%) ou l'Espagne (+1.787%).

La France s'est reprise de 569%, l'Allemagne de 90%, la Belgique de 602%, la Pologne de 163%. Le Royaume-Uni progresse, lui, de +3.177%. Le groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda) reste le premier groupe européen avec plus de 232.000 ventes mais une part de marché qui s'effrite, à 26,9%.

Le nouveau groupe Stellantis (Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler ) regagne des parts de marché, à 23,5% et 202.000 ventes.

Le groupe Renault reste à un niveau bas avec 9,2% de parts de marché, tandis que Hyundai-Kia progresse, à 7,5%, devant BMW (7,1%), Daimler (6,2%) et Toyota (6,1%).